Порцелянова фігурка Кармен – це популярна колекційна статуетка, яка часто зустрічається на антикварних ринках і серед колекціонерів. Вона зображує героїню однойменної опери Жоржа Бізе.

Особливо відомою є порцелянова фігурка “Кармен” (“Іспанський танець”) виробництва Київського експериментального кераміко-художнього заводу (Київський ЕКХЗ). Ось що про неї відомо:

Автор: Скульптор Оксана Леонтіївна Жникруп (О.Л. Жникруп).

Рік створення моделі: 1975 рік.

Період випуску: Ці фігурки випускалися, зокрема, в кінці 1970-х років XX століття.

Опис: Зазвичай це фігурка, що зображує Кармен у танці, часто з квіткою в руці або характерною позою, що передає пристрасть і енергію іспанського танцю.

Висота: Зазвичай близько 23-23,5см.

Клеймо: На фігурках Київського заводу часто можна побачити клеймо у вигляді червоної літери “К”.

Популярність: Ця модель була дуже популярною і є бажаним об’єктом для колекціонерів радянського фарфору.

Окрім київської версії, існують порцелянові фігурки Кармен від інших виробників, як вітчизняних, так і зарубіжних, які можуть мати різні стилістичні рішення та художні інтерпретації образу. Загалом, такі фігурки відображають бачення художниками яскравої і пристрасної героїні опери, символізуючи іспанський дух і танцювальне мистецтво.



🌟Надсилайте свої пропозиції та підтримуйте Україну!

✅Артикул: 0212725

🎉 Замовити Порцелянову фігурку Кармен





➡️ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації



Джерело: Купуй!