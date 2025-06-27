Зарядний пристрій для швидкої зарядки акумуляторів

Замінний зарядний пристрій для швидкої зарядки Makita DC18RC – сумісний з 14.4V і 18V акумуляторами, бездротовий зарядний пристрій з європейською вилкою, система багатофункціонального захисту, ідеально для дому, використання на відкритому повітрі
Опис товару
матеріал: ABS (акрилонітрил бутадієн стирол)
Джерело живлення: Живлення від розетки
Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту
Вхід для зарядки: 220В
Вихід: 14,4-18В
Струм зарядки: 3,5А
Тип розетки: Європейська розетка
Розумне керування зарядкою, багатофункціональні світлодіодні індикатори, кілька засобів захисту, захист від перевантаження для захисту комірок від пошкоджень
🌟Ціна сьогодні: лише 20$ (знижка: -65%)
✅Артикул: 0325625
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Джерело: Купуй!