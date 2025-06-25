Високопродуктивний розумний трекер, дистанційний пошуковик, включаючи вишуканий силіконовий захисний чохол, для пошуку вашого домашнього улюбленця, ключів, сумки, гаманця та інших предметів; точне блокування, ніколи не втрачайте зв’язок. Сумісний з iOS і Android, тому вам не потрібно хвилюватися про те, що його не знайдете!
Опис товару:
Підключення: бездротовий
Режим живлення: Працює від батареї
Кнопкова батарея (діаметр≥20 мм)
🌟Ціна сьогодні: лише 3$ (знижка: -85%)
✅Артикул: 0224625
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Джерело: Купуй!