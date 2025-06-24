Інтелектуальний годинник – 1,47 дюйма повний сенсорний екран, нагадування про дзвінки та повідомлення, керування музикою, спортивний браслет з 100+ спортивними режимами, зарядка через USB, еластичний ремінь з силікону, ідеальний подарунок для чоловіків та жінок.
Опис товару:
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
Ємність акумулятора: 190мАг
Матеріал екрана: TFT
Матеріал ремінця: Силікон
Розмір екрану: 1.47inch
Коефіцієнт екрану (%): 88%
🌟Ціна сьогодні: лише 14$ (знижка: -86%)
✅Артикул: 0423625
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Джерело: Купуй!