Інтелектуальний годинник – 1,47 дюйма повний сенсорний екран, нагадування про дзвінки та повідомлення, керування музикою, спортивний браслет з 100+ спортивними режимами, зарядка через USB, еластичний ремінь з силікону, ідеальний подарунок для чоловіків та жінок.

Опис товару:

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор

Ємність акумулятора: 190мАг

Матеріал екрана: TFT

Матеріал ремінця: Силікон

Розмір екрану: 1.47inch

Коефіцієнт екрану (%): 88%



🌟Ціна сьогодні: лише 14$ (знижка: -86%)

✅Артикул: 0423625

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Джерело: Купуй!