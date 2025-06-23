Смарт-окуляри з бездротовими навушниками – стерео бездротові навушники з шумопоглинанням, сенсорним керуванням для музики, дзвінків та навігації, акумуляторна батарея, зарядка типу C

Опис товару:

Контроль шуму: Шумозаглушення для голосового виклику

Спосіб управління: Дотик

Тип мікрофона: Конденсаторний мікрофон

Включені компоненти: Кабель

Гніздо для навушників: Ні Джек

Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор

Ємність акумулятора: 80MAh

Порт зарядки продукту: Зарядка через порт Type-C

Максимальна номінальна потужність: 5W

Мінімальна номінальна потужність: 2.5W



🌟Ціна сьогодні: лише 9.5$ (знижка: -42%)

✅Артикул: 0523625

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Джерело: Купуй!