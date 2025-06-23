Смарт-окуляри з бездротовими навушниками – стерео бездротові навушники з шумопоглинанням, сенсорним керуванням для музики, дзвінків та навігації, акумуляторна батарея, зарядка типу C
Опис товару:
Контроль шуму: Шумозаглушення для голосового виклику
Спосіб управління: Дотик
Тип мікрофона: Конденсаторний мікрофон
Включені компоненти: Кабель
Гніздо для навушників: Ні Джек
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
Ємність акумулятора: 80MAh
Порт зарядки продукту: Зарядка через порт Type-C
Максимальна номінальна потужність: 5W
Мінімальна номінальна потужність: 2.5W
🌟Ціна сьогодні: лише 9.5$ (знижка: -42%)
✅Артикул: 0523625
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Джерело: Купуй!