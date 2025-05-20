Радіо з ручною, сонячною і USB зарядкою

Радіоприймач з світлодіодним ліхтарем та кількома варіантами живлення, включаючи ручне, сонячне і USB. Ідеально підходить для надзвичайних ситуацій та кемпінгу
Опис товару:
Ємність акумулятора – 2000 мАг;
Властивості батареї: літієвий акумулятор серії 18650;
Містить електронні компоненти і материнську плату
Ціна сьогодні: лише 16$
Артикул: 0120525
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