Стильний смарт-годинник з дисплеєм 3.73 см – бездротові дзвінки, керування музикою, голосовий асистент, педометр та інше – водонепроникний, зарядка через USB



87 продано

оцінка покупців: 4.7*

тимчасова знижка: -70%

залишилося лише 19 одиниць







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