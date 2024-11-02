Розумний годинник з Amoled-дисплеєм

Розумний годинник для чоловіків і жінок з AMOLED-дисплеєм 3,63 см, роздільною здатністю екрана 360p, акумулятором 500 мАг, зарядкою через USB, бездротовим зв’язком 5.3, чіпом ATS3085L, компасом, музикою, погодою, секундоміром, голосовим помічником, пошуком телефону – сумісний з Android та iPhone



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4 продано

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