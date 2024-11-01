Новий розумний годинник для чоловіків

Новий розумний годинник для чоловіків, бездротовий виклик розумний годинник, велика батарея 340 мАг, підтримка інформації та читання, індивідуальний циферблат годинника, спортивний розумний годинник для телефону
 
80тис+ продано
оцінка покупців: 4.7*
Лідер продажів #6 у розділі Годинник-розумний та аксесуари
 

 
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