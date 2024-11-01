Смарт-годинник Чоловічий, Смарт-браслет, Бездротовий дзвінок, Бездротове відтворення музики, Відображення часу, Лічильник кроків, Відстань, Секундомір, Режим багатьох видів спорту



36тис+ продано

оцінка покупців: 4.7*

#17 за рейтингом у розділі Чоловічі годинники







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