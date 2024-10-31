Смарт-годинник для чоловіків, бездротовий, відповідайте на дзвінки. Смарт-годинник витривалий 3.53 см, HD екран, відстеження сну, 108 режимів спорту, фітнес-трекер, сумісний з Android/iPhone, прекрасний подарунок на день народження



743 продано

всього продано: 58тис+

оцінка покупців: 4.7*

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