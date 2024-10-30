Смарт-годинник NFC 2024 року для чоловіків, GPS-трекер руху AMOLED 360360 HD екран, голосовий виклик AI, бездротовий дзвінок, компас, спортивний фітнес-трекер, годинник, прекрасний подарунок на свято



2.4тис+ продано;

відгуки покупців: 4.6

#36 за рейтингому Чоловічі годинники;







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