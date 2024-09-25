Oliyna.com домен продається зараз

Виробництво олії включає кілька основних етапів, залежно від типу олії та технології, що використовується. Ось основні методи виробництва:

Пресування:

Гаряче пресування: Насіння соняшника нагрівають до певної температури, а потім віджимають пресом. Це дозволяє отримати більше олії, але вона може втратити деякі корисні речовини.

Холодне пресування: Насіння віджимають без попереднього нагрівання, що дозволяє зберегти більше корисних речовин, але вихід олії менший.

Екстракція:

Використовується спеціальне обладнання та розчинники для вилучення олії з насіння. Цей метод дозволяє отримати більше олії, але потребує додаткових етапів очищення.

Рафінація:

Олію очищують від домішок, що дозволяє отримати продукт без запаху та смаку. Цей процес включає кілька етапів, таких як фільтрація, нейтралізація, відбілювання та дезодорація.

Виробництво олії вимагає високоякісного насіння та сучасного обладнання для досягнення найкращих результатів.

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