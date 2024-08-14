Мобільний телефон Samsung Galaxy S24 Ultra

Серія: Galaxy S24

Стандарт зв’язку/інтернет:

2G (GPRS/EDGE)

3G (WCDMA/UMTS/HSPA)

4G (LTE)

5G

Діагональ екрана: 6.8

Роздільна здатність дисплея: QHD+ (3120×1440)

Тип матриці: Dynamic AMOLED 2X

Частота оновлення екрана: 120 Гц

Матеріал екрана: Скло (Corning Gorilla Armor)

Кількість SIM-карток: 2

Формат SIM-картки: Nano-SIM, e-SIM

Оперативна пам’ять: 12 ГБ

Вбудована пам’ять: 512 ГБ

Максимальний обсяг підтримуваної карти пам’яті: Немає

Операційна система: Android

Фронтальна камера: 12 Мп

Особливості фронтальної камери: Автофокус, Одинарна, Підтримка знімання 4К, Ширококутний об’єктив

Розміщення фронтальної камери: Виріз

Запис відео фронтальної камери: 4K/3840×2160/стереозвук

Додатково: Апертура F2.2

Назва процесора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Тип ядра: Cortex-X4 (64bit) + Cortex-A720 (64bit) + Cortex-A720 (64bit) + Cortex-A520 (64bit)

Відеоядро: Qualcomm Adreno 750

Кількість ядер: 1+3+2+2

Серія Qualcomm Snapdragon: Qualcomm Snapdragon 8 Series

Частота процесора: 3.39 ГГц + 3.1 ГГц + 2.9 ГГц + 2.2 ГГц

Основна камера: 200 Мп + 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп

Особливості основної камери: Автофокус, Підтримка знімання 4К, Спалах, Стабілізація, Телеоб’єктив, Ультраширококутний об’єктив, Ширококутний об’єктив

Кількість основних камер: 4

Запис відео основної камери: 8 K / 7680×4320 / стереозвук

Додатково: Широкутний модуль: 200 Мп, f/1.7, 24mm, 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS, Ультраширококутний модуль: 12 Мп, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video, Телеоб’єктив: 10 Мп, f/2.4, 67mm, 1/3.52″, 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, Періскопічний телеоб’єктив: 50 Мп, f/3.4, 111mm, 1/2.52″, 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 3х та 5х оптичний зум, 2х та 10х зум оптичної якості (активований Adaptive Pixel сенсором), Цифровий зум до 100х, Уповільнена зйомка: 240 кадр./с з роздільною здатністю FHD, 120 кадр./с з роздільною здатністю UHD

Метод стабілізації: Оптична

Ємність акумулятора: 5000 мА·год

Матеріал корпуса: Титан + скло

Роз’єми: USB Type-C

Навігація: A-GPS, BDS, GPS, ГЛОНАСС, Цифровий компас

Вага, г: 233

Ширина: 79 мм

Висота: 162.3 мм

Глибина: 8.6 мм

Бездротові технології: Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Bluetooth 5.3, NFC

Безпека: Розблокування за обличчям, Сканер відбитків пальців на екрані

Ступінь пило/вологозахисту: IP68

Датчики: Акселерометр, Барометр, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик Холла, Датчик наближення, Датчик освітлення

Комплект постачання: Гарантійний талон, Документація, Кабель для синхронізації, Скріпка для виймання СІМ-карти, Стилус, Телефон

Бездротові технології: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, Бездротова зарядка

Оснащення: MP3-плеєр, Будильник, Відеоплеєр, Заряджання сторонніх пристроїв, Календар, Калькулятор, Підтримка OTG, Підтримка e-SIM, Стереодинаміки, Швидке заряджання

Форм-фактор: Моноблок

Особливості корпусу: Безрамковий дисплей, Водонепроникні

Колір: Black

Країна реєстрації бренду: Республіка Корея (Південна Корея)

Гарантія: 12 місяців офіційної гарантії від виробника

Країна-виробник товару: В’єтнам

Ціна: 56’999грн

email: email@kupui.com

our skype: isgnet

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