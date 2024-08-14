Мобільний телефон Samsung Galaxy S24 Ultra

Серія: Galaxy S24
Стандарт зв’язку/інтернет:
2G (GPRS/EDGE)
3G (WCDMA/UMTS/HSPA)
4G (LTE)
5G
Діагональ екрана: 6.8
Роздільна здатність дисплея: QHD+ (3120×1440)
Тип матриці: Dynamic AMOLED 2X
Частота оновлення екрана: 120 Гц
Матеріал екрана: Скло (Corning Gorilla Armor)
Кількість SIM-карток: 2
Формат SIM-картки: Nano-SIM, e-SIM
Оперативна пам’ять: 12 ГБ
Вбудована пам’ять: 512 ГБ
Максимальний обсяг підтримуваної карти пам’яті: Немає
Операційна система: Android
Фронтальна камера: 12 Мп
Особливості фронтальної камери: Автофокус, Одинарна, Підтримка знімання 4К, Ширококутний об’єктив
Розміщення фронтальної камери: Виріз
Запис відео фронтальної камери: 4K/3840×2160/стереозвук
Додатково: Апертура F2.2
Назва процесора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Тип ядра: Cortex-X4 (64bit) + Cortex-A720 (64bit) + Cortex-A720 (64bit) + Cortex-A520 (64bit)
Відеоядро: Qualcomm Adreno 750
Кількість ядер: 1+3+2+2
Серія Qualcomm Snapdragon: Qualcomm Snapdragon 8 Series
Частота процесора: 3.39 ГГц + 3.1 ГГц + 2.9 ГГц + 2.2 ГГц
Основна камера: 200 Мп + 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп
Особливості основної камери: Автофокус, Підтримка знімання 4К, Спалах, Стабілізація, Телеоб’єктив, Ультраширококутний об’єктив, Ширококутний об’єктив
Кількість основних камер: 4
Запис відео основної камери: 8 K / 7680×4320 / стереозвук
Додатково: Широкутний модуль: 200 Мп, f/1.7, 24mm, 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS, Ультраширококутний модуль: 12 Мп, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video, Телеоб’єктив: 10 Мп, f/2.4, 67mm, 1/3.52″, 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, Періскопічний телеоб’єктив: 50 Мп, f/3.4, 111mm, 1/2.52″, 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 3х та 5х оптичний зум, 2х та 10х зум оптичної якості (активований Adaptive Pixel сенсором), Цифровий зум до 100х, Уповільнена зйомка: 240 кадр./с з роздільною здатністю FHD, 120 кадр./с з роздільною здатністю UHD
Метод стабілізації: Оптична
Ємність акумулятора: 5000 мА·год
Матеріал корпуса: Титан + скло
Роз’єми: USB Type-C
Навігація: A-GPS, BDS, GPS, ГЛОНАСС, Цифровий компас
Вага, г: 233
Ширина: 79 мм
Висота: 162.3 мм
Глибина: 8.6 мм
Бездротові технології: Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Bluetooth 5.3, NFC
Безпека: Розблокування за обличчям, Сканер відбитків пальців на екрані
Ступінь пило/вологозахисту: IP68
Датчики: Акселерометр, Барометр, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик Холла, Датчик наближення, Датчик освітлення
Комплект постачання: Гарантійний талон, Документація, Кабель для синхронізації, Скріпка для виймання СІМ-карти, Стилус, Телефон
Бездротові технології: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, Бездротова зарядка
Оснащення: MP3-плеєр, Будильник, Відеоплеєр, Заряджання сторонніх пристроїв, Календар, Калькулятор, Підтримка OTG, Підтримка e-SIM, Стереодинаміки, Швидке заряджання
Форм-фактор: Моноблок
Особливості корпусу: Безрамковий дисплей, Водонепроникні
Колір: Black
Країна реєстрації бренду: Республіка Корея (Південна Корея)
Гарантія: 12 місяців офіційної гарантії від виробника
Країна-виробник товару: В’єтнам
Ціна: 56’999грн
email: email@kupui.com
our skype: isgnet