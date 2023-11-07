After Russia invaded Ukraine, Ukrainian native and California resident Oleksandr Zabelin started OutBaking — a Berkeley-based bakery that provides reliable jobs to Ukrainian refugees. Khrystyna Shevchenko has the story, narrated by Anna Rice. Camera: Khrystyna Shevchenko
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Ukranian Refugees Find Work and Community in California Bakery
After Russia invaded Ukraine, Ukrainian native and California resident Oleksandr Zabelin started OutBaking — a Berkeley-based bakery that provides reliable jobs to Ukrainian refugees. Khrystyna Shevchenko has the story, narrated by Anna Rice. Camera: Khrystyna Shevchenko