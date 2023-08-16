Очільник Нацполіції України Іван Вигівський проти надання зброї українцям

У Нацполіції вважають, що українці готові до легалізації зброї. Водночас службовець проти носіння “короткостволів” на вулицях.

Наразі суспільство більше готове до легалізації зброї, ніж раніше. Про це заявив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

Водночас, очільник Нацполіції виступає проти носіння “короткостволів” посеред вулиці.

За його словами, у людей має бути культура поводження зі зброєю. До прикладу, її можна надавати тим, хто вже має певний досвід володіння зброєю.

Під час напрацювання законопроєкту, в якому розглядається питання володіння короткоствольною вогнепальною зброєю для всіх категорій громадян, неодноразово збирались з правоохоронним комітетом Верховної Ради, обговорювали це питання в робочих групах, зазначив очільник Нацполіції.

Є низка запобіжників, низка застережень. Є бачення, що ця зброя повинна зберігатись тільки вдома для самозахисту, а якщо особа хоче тренуватись, подає заявку в тир і тоді везе її з собою. Але ж ви розумієте, що якщо людина хоче постійно носити із собою зброю, вона щодня буде кидати заявку в тир і перевозити. Знову ж, перевозити треба в розібраному стані, а не так, як хочеться, — зазначив Іван Вигівський.

Однак, за словами глави Нацполіції, поки що залишається під питанням чи може бути зброя у всіх громадян.

ВОЇНИ ДОБРА