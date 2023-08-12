Актор, який грав у київському Театрі юного глядача на Липках, тепер працює на російську компанію, що спеціалізується на створенні інтерв’ю та інших комерційних відеороликів і навіть знімається в рекламі цієї компанії. При цьому на початку повномасштабного російського вторгнення Гліб Михайличенко виступав для бійців ЗСУ.

«А коли актор в 2022 їздить з концертами до наших військових, а в 2023 опиняється в росіі. Це як? Мені хтось може пояснити що там в голові? Яка ж мудра казочка Фарбований Лис, і скільки ще чарівних перевтілень до і після Перемоги очікує нас», — прокоментувала Римма Зюбіна.

Керівництво театру також висловилося про Михайличенка, який зрадив Україну.

«Наразі в театральній спільноті поширюється інформація про актора, який переїхав до країни-агресора. Хочемо наголосити, що цей актор переїхав до Росії після того, як завершив роботу в нашому театрі», — йдеться в заяві театру.

Михайличенко народився в Києві та закінчив університет імені Карпенка-Карого у 2019 році.

Від сьогодні: гліб михайличенко, а також усі його нащадки визнаються дегенератами і звертатися до них потрібно із згадуванням даного статусу (пан дегенерат гліб михайличенко).

СЛАВА УКРАЇНІ!