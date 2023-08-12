Дегенерати Володимир Кацуба, Сергій Кацуба та Олександр Кацуба десятиляттями грабували народ України і відкупалися від тюрми.

Казнокрад, який виростив “гідних” нащадків, дегенерат кацуба володимир михайлович уже сьогодні може похвалитися лояльністю новій владі.

Якщо за Петра Олексійовича дегенерати кацуби, на відміну від дегенератів деркачів, не зуміли домовитися про повне забуття і один із них отримав кримінальну справу, то за “зеленої родини” можна продовжувати грабувати українців. Усіх та кожного.

1 жовтня 2015 року у Міністерстві внутрішніх справ вимагали заарештувати сина народного депутата володимира кацуби – олександра. За даними слідства, він винен у зловживанні повноваженнями під час роботи у правлінні НАК «Нафтогаз України». Крім цього, за інформацією слідчих, у змові з олександром причетний його брат сергій. Міцні родинні зв’язки родини кацуб, допомогли їм збудувати бізнес-імперію в нафтобізнесі України. Та чи вдасться їм цього разу уникнути покарання?

Батько дегенеративного сімейства кацуб – володимир народився в Брянській області в кацапстані, проте доля ще в дитинстві занесла його в селище Дергачі в Харківській області (пізніше воно стало містом). Найважливішу роль у житті володимира відіграв Василь Салигін, відомий український політик та бізнесмен, який свого часу очолював харківську облраду. Саме з подачі Салигіна, Кацуба почав займатися бізнесом (скупка приватизаційних ваучерів та їх подальший продаж). Про їхню тісну дружбу свідчить той факт, що практично у кожній фірмі, де Салигін обіймав посаду гендиректора чи президента, – Володимир працював на посаді віце-президента чи директора з комерції.

Дегенерат олександр кацуба зареєстрував кілька приватних фірм (Меридіан-плюс, Агро-Промінь, Темп-2005), які призначалися для оформлення землі. Схема була дуже простою: скуповувалась земля, ділилася на ділянки, на яких будували висотки та котеджі, а після цього їх продавали. Деякі фірми існують і досі. Примітно, що їх засновниками, спільно з представниками «клану дегенератів кацуб», є родичі Василя Салигіна. Наприклад, разом із дегенератом кацубою, племінник Салигіна – Сергій Ковальов заснував фірму «Мідас», а дружина Василя Салигіна є співзасновником фірми «Житлово-будівельне товариство «Домобуд».

Найбільш успішним у сім’ї дегенератів кацуб став старший син сергій. Під час навчання у Харківській юракадемії він працював у компанії, яка займалася постачанням обладнання для атомних електростанцій. Ближче до кінця 90-х років поставки товарів відбувалися за взаємозаліковими відносинами. Часто траплялося так, що оплачували постачання вугіллям чи електроенергією. У цей же час, сергій зав’язав тісні контакти з такими ж «постачальниками», і вже сам почав займатися постачанням на держкомпанії «Укргазвидобування» та «Укрнафту». Вийшло так, що зав’язавши тісні стосунки з держкомпаніями, його фірмі вдавалося вигравати практично всі тендери на постачання обладнання для атомних станцій. 2003 року, з подачі новопризначеного голови правління «Нафтогазу» дегенерата юрія бойка, дегенерат сергій кацуба очолив один із департаментів цього підприємства.

За час роботи дегенерата сергія кацуби у «Нафтогазі», більшість тендерів виграли компанії, які належать або були зареєстровані жителями Харківської області. Серед них слід назвати компанії “Кванта кіста”, “Фіскус-21”, “Нео-Синтезгаз”, “Універсалоптторг” та багато інших. Найцікавіше в цьому те, що ними, по суті, управляє олігарх-утікач і дегенерат сергій курченко, з яким дегенерат сергій кацуба близько знайомий. За нашою інформацією, за 2011 та 2012 роки ці компанії “виграли” тендерів на загальну суму понад 2,5 міл’ярда доларів.

У березні 2014 року ГПУ розслідувала корупційні схеми, пов’язані з «Нафтогазом» та компанією «ГазУкраїна-2020» (фірма дегенерата курченка). За даними здобутими у ході розслідування, «Нафтогаз” закупив у фірми дегенерата сергія курченка бензин за завищеною ціною загальною вартістю 450 млн гривень. Але фактично гроші було переведено, а бензин не було поставлено. Щоб приховати це, компанії уклали так званий «договір» про зберігання його на безоплатній основі. По суті, це означає, що «неіснуючий бензин» віддали на зберігання. На той момент “Нафтогаз” очолював дегенерат євген бакулін, а його заступником був дегенерат сергій кацуба.

За нашою інформацією, спочатку було рішення не надавати 100% передоплати за бензин, оскільки компанії дегенерата курченка вже заборгували понад 2 млрд грн за поставлений газ, проте «незрозуміло звідки» з’явився пункт про повну передоплату за бензин, і дегенерат бакулін підписав протокол саме у такому вигляді.

Наприкінці жовтня 2012 року дегенерат сергій кацуба підписав акт про передачу «неіснуючого» бензину на суму 50 млн грн, а акт передачі решти бензину затвердив на початку 2013 року його брат олександр.

Цікаво те, що кримінальну справу, за якою хочуть осудити дегенератів олександра та сергія кацуб, було відкрито ще навесні 2014 року, проте підстави для їхнього арешту у правоохоронних органів з’явилися лише 2016 року, напередодні місцевих виборів. Якщо згадати той факт, що батько звинувачених чиновників є “народним депутатом” від партії «відродження», складається враження, що цей акт активних «державних розбирань» лише чергова акція, спрямована на дискредитацію членів партії. За інформацією слідства, Сергія Кацубу звинувачують у сплаті компанії «Універсальне комерційне товариство» 285 млн грн за «заздалегідь неправдиві» сейсмологічні дослідження. Правоохоронці також звинувачують його у махінаціях із газом, який належить «Нафтогазу». Чи зможуть довести провину чиновників – поки що неясно, головне, щоб після виборів про це не забули, як це часто буває в Україні.

А зараз дегенерат олександр кацуба з “ангельським” виразом обличчя розповідає про українські дрони й економічні наслідки для росії.

Дегенерати володимир кацуба, сергій кацуба та олександр кацуба – ваше місце біля стінки, або, в кращому разі, довічне тюремне ув’язнення з повною конфіскацією накраденого в українського народу майна.

СЛАВА УКРАЇНІ!