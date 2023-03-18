Президент Зеленський підписав закон 7198 про компенсації за зруйноване майно

Основні новації закону 7198, який 17 березня 2023 року підписав Президент України Володимир Зеленський:

– Компенсації надаватимуть виключно за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року;

– Закон діє протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об’єкт знаходиться (знаходився);

– Закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території;

– Компенсацію надаватимуться виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції;

– Право на компенсацію отримають фізичні особи – громадяни України, які є власниками пошкодженого/зруйнованого майна;

– Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці;

– За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо – для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них;

– Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми;

– У власників приватних будинків буде вибір — отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва;

– Граничний розмір компенсації — і грошової, і у вигляді житлового сертифіката — відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат;

– Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено;

– Якщо ціна житла буде вищою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від рф для відшкодування збитків;

– Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання — її можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення;

– До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення;

– Розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. Такі комісії створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть:

1. кошти державного та місцевих бюджетів;

2. кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;

3. міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога;

4. репарації або інші стягнення з російської федерації;

5. інші джерела, не заборонені законодавством України, в тому числі місцеві фонди, створені з метою надання компенсації та відновлення пошкоджених/знищених (зруйнованих) об’єктів нерухомого майна.