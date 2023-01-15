Гена Корбан Gennady Korban припини піаритися на крові Українців

Гена, досить піаритися на крові безневинних Українців, яких ти і твої подільники вважають суціль дурнями.

Спочатку ти з філатовим допомагали коломойському багато років обкрадати простих українців і лизати зад придуркам кучмі і януковичу.

Після того як ти з філатовим зуміли захопити посаду мера Дніпра, обкрадання дніпровців посилилось ще більше.

Коли 2013-2014 року Українці гинули на Майдані ти розповідав, що не справа євреїв ходити з прапорами. А 24 лютого ти незаконно вивіз своїх синів за межі України і оформив їм ізраїльські паспорти. Щоб, борони Боже, вони не постраждали. Причому, коли твого хворого сина тепер призвали в армію оборони ізраїлю, ти навіть слова не сказав проти. А ми уявляємо як би кричав, як недорізане поросятко, проти України, якби його призвали в ЗСУ???

Тепер ти сидиш за межами України, яка героїчно обороняється від кацапського хама і сподіваєшся, що після війни ти знову зможеш грабувати Українців.

Ти точно цього більше не зможеш!!!

А зараз припини піаритися на Українцях, які переживають найбільший геноцид в історії людства. А, якщо хочеш допомогти, то надішли на рахунок ЗСУ ті мільйони доларів, які ти і твої друзі вкрали в Українців.

Що стосується того г*ндона, який сьогодні вбив Українців у Дніпрі, – він буде знищений найближчим часом. Як і вся інша кацапська гидота, яка вже зараз намагається врятуватися по всьому світу від справедливого гніву Українців.

Слава Україні!