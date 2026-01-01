З Новим роком Українці!
Нехай цей рік стане для всіх нас роком найочікуванішої звістки — звістки про нашу спільну Перемогу. Бажаємо, щоб у кожну українську домівку нарешті повернувся спокій, а над нашою землею знову запанувало мирне небо.
Нехай серце зігріває любов рідних, а кожен день дарує сили та впевненість у завтрашньому дні. Нехай Бог береже наших захисників, а кожен воїн повернеться додому живим і неушкодженим.
Миру Україні, процвітання нашій нації та світлого майбутнього кожному з нас!
СЛАВА УКРАЇНІ!
МИ – ВОЇНИ ДОБРА!
