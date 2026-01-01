Як стало відомо з медіа, бики з банди міндіча напали на українських журналістів в Ізраїлі. Є інформація, що це люди з російськими паспортами.
Під час зйомки поблизу закритого житлового комплексу, де, за даними журналістів, переховується міндіч, на українську групу журналістів напали чоловіки, які представилися охороною.
Журналісти повідомили, що нападники поводилися агресивно, перешкоджали зйомці та застосували силу. Щодо інформації про російські паспорти. Михайло Ткач згадував, що оточення міндіча та люди, які забезпечують його безпеку в Ізраїлі, часто мають зв’язки з пострадянським криміналітетом або бізнес-колами, що використовують різні паспорти (зокрема рф та Ізраїлю).
Українці, чи потрібно українським спецслужбам викрадати і доставляти в Україну ворогів України, як це робили і роблять спецслужби Ізраїля?
МИ – ВОЇНИ ДОБРА!
Ставте like і підписуйтесь: