Представники вінницької мафії мсек рвуться до влади в Україні

Прізвище Власюків з Вінниці останнім часом часто фігурує в українських медіа. Це пов’язано з тим, що члени цієї родини займають (або займали) впливові посади в державній структурі, медицині та юриспруденції.

​Віктор Васильович Власюк (батько) — багаторічний колишній головний лікар Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК). Його ім’я часто згадується в розслідуваннях щодо статків родини. За даними журналістських розслідувань, під час роботи на державній посаді він та його дружина стали власниками значної кількості нерухомості (13 квартир у Вінниці та Києві, автівки преміумкласу, зокрема три автомобіля Tesla та інше).

Владислав Власюк (син). ​Посада: Радник Президента України (з вересня 2024 року — Уповноважений Президента України з питань санкційної політики). Раніше працював у Міністерстві юстиції, був секретарем міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола). Працював у структурах Національної поліції.

Віталій Власюк (син) – був заступником голови Київської обласної державної адміністрації (КОДА) у 2022–2023 роках. У 2023 році брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), де дійшов до фінальних етапів, але не був обраний. Під час конкурсу до нього виникали питання від комісії щодо походження майна родини та потенційних конфліктів інтересів.

